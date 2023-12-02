Израиль планирует создать буферную зону в послевоенной Газе, - Reuters

О планах создать буферную зону Израиль проинформировал:

Египет;

Иорданию;

Объединенные Арабские Эмираты;

Саудовскую Аравию;

В частности была проинформирована и Турция.

Как пишет издание, инициатива не свидетельствует о скором прекращении наступления Израиля, впрочем, показывает то, что Тель-Авив выходит за пределы признанных арабских посредников, таких как Египет или Катар, в своем стремлении сформировать послевоенное устройство Газы.

"Израиль хочет создать буферную зону между Газой и Израилем с севера на юг, чтобы предотвратить проникновение боевиков ХАМАС или других боевиков и нападение на Израиль", - заявил высокопоставленный чиновник региональной службы безопасности.

Что говорят в ОАЭ

Представитель ОАЭ в комментарии не ответил прямо на вопрос, сообщили ли Абу-Дали о намерении создать буферную зону, впрочем, отметил, что его страна "поддержит любые будущие послевоенные договоренности, согласованные всеми заинтересованными сторонами" для достижения стабильности и создания палестинского государства.

Что говорят в Израиле

Советник по внешней политике премьер-министра Израиля Офир Фальк, отвечая на вопрос о планах по буферной зоне, заявил, что план базируется на трехуровневом процессе, в частности: уничтожении ХАМАСа, демилитаризации Газы и дерадикализации анклава.

"Буферная зона может быть частью процесса демилитаризации", - сказал он.

Между тем арабские страны назвали намерения Израиля уничтожить ХАМАС невозможными.

Создание буферной зоны

В прошлом Израиль уже предполагал возможность создания буферной зоны внутри Газы, впрочем, сегодня он представляет этот план арабским странам как возможность по безопасности для анклава. Израильские войска вышли из анклава в 2005 году.

Один из американских чиновников подтвердил информацию о том, что Израиль действительно делился идеей создать буферную зону, впрочем, не рассказал с кем именно. В то же время он отметил, что Белый дом выступает против любого плана, который уменьшает размер палестинской территории.

Вытеснение палестинцев

"Иордания, Египет и другие арабские государства выражают опасения, что Израиль хочет вытеснить палестинцев из Газы, повторяя лишение палестинцев земли, от которого они пострадали, когда Израиль был создан в 1948 году. Израильское правительство отрицает такую цель", - пишет Reuters.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов и наступательную активность на Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

Как рассказывал The Times of Israel, Тель-Авив планирует в будущем начать охоту на предводителей ХАМАСа по всему миру. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже намекал на это, однако это вызвало гнев среди тех, кто считает необходимым держать такие планы в тайне.