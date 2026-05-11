Ізраїль планує повністю відмовитися від американської фінансової підтримки

Відмова від допомоги США

В інтерв'ю CBS News Нетаньягу заявив, що особисто сказав Трампу: Ізраїль має "відвикнути" від залишкової американської військової фінансової підтримки. За його словами, процес слід розпочати вже зараз і завершити протягом десяти років.

"Я хочу довести до нуля американську фінансову складову нашої військової співпраці", - сказав прем'єр, додавши, що щелепи у слухачів від цих слів відпадають.

Кроком є кількома зваженим на тлі того, що 60% американців, за даними Pew, мають несприятливу думку про Ізраїль - це зростання майже на 20 пунктів за чотири роки.

Війна з Іраном не завершена

Нетаньягу прямо сказав: війна продовжується, поки в Ірані залишається збагачений уран, діють збагачувальні об'єкти, функціонують проксі-угруповання і зберігаються балістичні ракети.

На запитання, як вилучити ядерні матеріали, відповів коротко: "Заходиш і забираєш". Деталей щодо можливого застосування сили розкривати відмовився.

Ліван і Хезболла

Нетаньягу дав зрозуміти: навіть якщо з Іраном буде досягнута угода, бойові дії проти Хезболли в Лівані можуть тривати окремо. Іран хоче пов'язати два театри бойових дій, але Ізраїль на це не погодиться.

Водночас прем'єр висловив надію: якщо іранський режим впаде, Хезболла, ХАМАС і хусити розвалиться разом із ним.

Нові союзи в регіоні

Нетаньягу заявив, що бачить можливість для розширення союзів з арабськими державами - "на рівні, про який раніше навіть не мріяли". За його словами, деякі арабські країни вже звертаються до Ізраїлю із пропозиціями зміцнити альянс - зокрема у сферах енергетики, штучного інтелекту та квантових технологій.

Китай і Іран

Нетаньягу підтвердив, що Китай постачав Ірану компоненти для виробництва ракет, і не виключив, що це відбувається досі. Детальніше коментувати відмовився.