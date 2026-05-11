Ізраїль планує повністю відмовитися від американської фінансової підтримки

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що хоче протягом десяти років повністю відмовитися від американської фінансової військової допомоги - 3,8 млрд доларів на рік. Крім того, він підтвердив, що війна з Іраном ще не завершена і ядерне збагачення не зупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Відмова від допомоги США
В інтерв'ю CBS News Нетаньягу заявив, що особисто сказав Трампу: Ізраїль має "відвикнути" від залишкової американської військової фінансової підтримки. За його словами, процес слід розпочати вже зараз і завершити протягом десяти років.
"Я хочу довести до нуля американську фінансову складову нашої військової співпраці", - сказав прем'єр, додавши, що щелепи у слухачів від цих слів відпадають.
Кроком є кількома зваженим на тлі того, що 60% американців, за даними Pew, мають несприятливу думку про Ізраїль - це зростання майже на 20 пунктів за чотири роки.
Війна з Іраном не завершена
Нетаньягу прямо сказав: війна продовжується, поки в Ірані залишається збагачений уран, діють збагачувальні об'єкти, функціонують проксі-угруповання і зберігаються балістичні ракети.
На запитання, як вилучити ядерні матеріали, відповів коротко: "Заходиш і забираєш". Деталей щодо можливого застосування сили розкривати відмовився.
Ліван і Хезболла
Нетаньягу дав зрозуміти: навіть якщо з Іраном буде досягнута угода, бойові дії проти Хезболли в Лівані можуть тривати окремо. Іран хоче пов'язати два театри бойових дій, але Ізраїль на це не погодиться.
Водночас прем'єр висловив надію: якщо іранський режим впаде, Хезболла, ХАМАС і хусити розвалиться разом із ним.
Нові союзи в регіоні
Нетаньягу заявив, що бачить можливість для розширення союзів з арабськими державами - "на рівні, про який раніше навіть не мріяли". За його словами, деякі арабські країни вже звертаються до Ізраїлю із пропозиціями зміцнити альянс - зокрема у сферах енергетики, штучного інтелекту та квантових технологій.
Китай і Іран
Нетаньягу підтвердив, що Китай постачав Ірану компоненти для виробництва ракет, і не виключив, що це відбувається досі. Детальніше коментувати відмовився.
14-15 травня в Лівані за посередництва США мають відбутися переговори між Ізраїлем та Ліваном. Сторони планують опрацювати всеосяжну мирну угоду.
Однак домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла" виявилися крихкими. Сторони продовжували обстріли, а Ізраїль уперше застосував проти "Хезболли" нову артилерійську систему Ro’em (самохідну гаубицю нового покоління).
Перемир’я, укладене 16 квітня за сприяння США, передбачало 10-денне припинення вогню. Прем'єр Лівану привітав цю ініціативу. Прем'єр-міністр Ізраїлю, своєю чергою, заявив, що ЦАХАЛ залишиться на стратегічних позиціях на час дії перемир’я.