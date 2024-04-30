Ізраїль планує повністю відмовитися від систем Patriot, - Times of Israel

Повітряні сили Ізраїлю планують попрощатися зі своїми застарілими ЗРК Patriot. У найближчі місяці батареї замінять на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Як повідомляє видання, у лютому армія Ізраїлю оголосила, що перебуває у процесі закриття кількох систем Patriot. Комплекси будуть остаточно деактивовані протягом двох місяців.
Виведені з експлуатації батареї будуть замінені на більш досконалі засоби протиповітряної оборони, зокрема, систему David’s Sling ("Праща Давида") та відомий "Залізний купол".
Батареї Patriot успішно спрацювали проти деяких ракет Scud, випущених з Іраку по Ізраїлю під час війни в Перській затоці 1991 року. Система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю в тому ж році, але вперше здійснила перехоплення лише у 2014 році, збивши безпілотник ХАМАС, запущений із Сектора Газа.
Протягом наступного десятиліття система перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили повітряний простір Ізраїлю у 2014 і 2018 роках.
На тлі війни, що триває в секторі Газа, Patriot використовувався кілька разів, хоча в більшості випадків перехоплювачі запускалися через помилкові ідентифікації. Тепер цю систему буде замінено більш досконалими системами протиповітряної оборони.
Найнижчим рівнем ізраїльської багаторівневої системи протиповітряної оборони є "Залізний купол" малого радіусу дії, який з 2011 року збив десятки тисяч ракет, мінометів і безпілотників, запущених по Ізраїлю.
Середній рівень - система "Праща Давида", яка призначена для збивання снарядів середньої дальності.
Найбільш далекобійними є системи "Стріла", призначені для перехоплення великих балістичних ракет.
Видання наголошує, що "наразі незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже потрібні Україні, яка прагне захистити своє небо від російських ракет".
Зазначимо, що потреба України в додаткових системах протиповітряної оборони загострилася після відновлення ударів РФ по об'єктах енергетики.
Як заявляв президент Володимир Зеленський, для того, щоб повністю захистити українське небо необхідно близько 25 систем Patriot, які могли б надати країни-партнери.
До того ж глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна знайшла 100 вільних Patriot, сім з яких партнери могли б передати для захисту українського неба.
Першою допомогти Україні погодилася Німеччина, оголосивши про передачу нашій країні додаткової системи Patriot.
Також пізніше міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна у черговому пакеті військової допомоги передасть Україні ракети до Patriot.
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