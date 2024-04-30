Израиль планирует полностью отказаться от систем Patriot, - Times of Israel

Как сообщает издание, в феврале армия Израиля объявила, что находится в процессе закрытия нескольких систем Patriot. Комплексы будут окончательно деактивированы в течение двух месяцев.

Выведенные из эксплуатации батареи будут заменены на более совершенные средства противовоздушной обороны, в частности, систему David's Sling ("Праща Давида") и известный "Железный купол".

Батареи Patriot успешно сработали против некоторых ракет Scud, выпущенных из Ирака по Израилю во время войны в Персидском заливе 1991 года. Система американского производства официально поступила на вооружение Израиля в том же году, но впервые перехватила только в 2014 году, сбив беспилотник ХАМАС, запущенный из Сектора Газа.

В течение следующего десятилетия система перехватила всего около 10 целей, включая сирийские истребители, нарушившие воздушное пространство Израиля в 2014 и 2018 годах.

На фоне продолжающейся в секторе Газа войны Patriot использовался несколько раз, хотя в большинстве случаев перехватчики запускались из-за ошибочных идентификаций. Теперь эта система будет заменена более совершенными системами противовоздушной обороны.

Самым низким уровнем израильской многоуровневой системы противовоздушной обороны является "Железный купол" малого радиуса действия, с 2011 года сбивший десятки тысяч ракет, минометов и беспилотников, запущенных по Израилю.

Средний уровень - система "Праща Давида", которая предназначена для сбивания снарядов средней дальности.

Наиболее дальнобойными являются системы "Стрела", предназначенные для перехвата больших баллистических ракет.

Издание отмечает, что "пока непонятно, что произойдет с батареями Patriot, которые очень нужны Украине, которая стремится защитить свое небо от российских ракет".