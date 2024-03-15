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Ізраїль планує переселити мирних жителів Рафаху до "гуманітарних" зон, - ЦАХАЛ

Рафах, П'ятниця 15 березня 2024 01:36
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Ізраїль планує переселити мирних жителів Рафаху до "гуманітарних" зон, - ЦАХАЛ Фото: Ізраїль планує переселити мирних жителів Рафаху до "гуманітарних" зон, - ЦАХАЛ (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Ізраїль планує евакуювати мирних жителів Рафаху до "гуманітарних зон" у центральній частині сектору Гази, яке становить 1,4 мільйона осіб, перед запланованим наземним наступом на місто, заявив речник Армії оборони Ізраїлю, Даніель Хагарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Хагарі сказав, що гуманітарні зони будуть створені спільно з "міжнародним співтовариством" для розміщення переселенців та забезпечення їх їжею, водою та іншими необхідними речами.

Ізраїль також планує "затопити" Газу з допомогою, сказав Хагарі. Представники США, які говорили на умовах анонімності заявили, що немає жодних ознак того, що Ізраїль серйозно планує вторгнення в Рафах найближчим часом.

Один з посадовців заявив, що ізраїльські лідери частково використовують загрозу вторгнення в Рафах, щоб чинити тиск на ХАМАС, аби він погодився на шеститижневу угоду про припинення вогню, яка передбачає звільнення решти ізраїльських заручників. Офіційні особи Байдена зазначають, що не лише Нетаньяху хоче вторгнутися до міста на півдні Гази, а й уряд Ізраїлю широко підтримує військову операцію в Рафаху.

Сполучені Штати продовжують надавати гуманітарну допомогу Газі через повітряні та морські коридори.

Ситуація в Газі

Учасники угрупування ХАМАС напали на Ізраїль із Сектору Газа 7 жовтня 2023 року.

Вже наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію в Секторі Газа. Операція триває дотепер. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, наголосив, що метою є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив про готовність здійснити візит до Ізраїлю та виступити перед Кнесетом. Він підтвердив заклик до тимчасового припинення вогню у Секторі Газа, щоб звільнити заручників та доставити гуманітарну допомогу.

Вже 8 лютого прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів про наближення повної перемоги та готовність ЦАХАЛ розпочати наземну операцію в місті Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Крім того, президент США Джо Байден може виставити Ізраїлю більш жорстокі умови щодо надання нової військової допомоги на тлі продовження бойових дій у південній частині Сектору Газа.

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