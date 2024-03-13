Байден може виставити Ізраїлю жорсткі умови для надання військової допомоги, - ЗМІ

Президент США Джо Байден може виставити Ізраїлю жорсткіші умови для надання нової військової допомоги на тлі продовження бойових дій у південній частині Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Напруженість у відносинах між Байденом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху надала імпульсу дискусіям в адміністрації США про те, як вона могла б використати свої важелі впливу, щоб переконати Ізраїль максимально відкрити можливість для передачі гуманітарної допомоги в Сектор Газа та уникнути подальших жертв серед цивільного населення. у війні проти ХАМАС

На думку ряду джерел, ключовим важелем впливу Байдена є постачання зброї із США до Ізраїлю. Ряд офіційних осіб США не виключають можливих змін у політиці передачі військової допомоги. "Червоною лінією" у США називають можливе рішення армії Ізраїлю завдати комплексних ударів по місту Рафах на півдні Гази.

Відповідаючи на питання про потенційні обмеження у військовій допомозі, радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що не займатиметься "гіпотетичними припущеннями".

За даними агентства, Держдепартамент США вів закриті дискусії про те, чи слід США обмежити військову допомогу Ізраїлю, повідомив обізнаний американський чиновник, але ця ідея не отримала підтримки з боку вищого керівництва МЗС.

На думку радників Байдена, безпечнішим варіантом для нього було б продовжувати свою стратегію поступового дистанціювання від Нетаньяху, чиї власні рейтинги різко впали серед ізраїльтян, при цьому продовжуючи свою роботу з ізраїльським народом, де президент США є досить популярним.

Ситуація у Секторі Газа

Раніше повідомлялося, що за словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, Ізраїль та бойовики ХАМАС близькі до припинення вогню.

Додамо, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон попросив члена Кнесета Ізраїлю Бені Ганца дозволити доставку додаткової допомоги Газі.

8 березня президент США Джо Байден оголосив про плани побудови американськими військовими тимчасового порту для відправлення морем гуманітарної допомоги мешканцям Гази.

Після цього глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що сподівається на відкриття у неділю, 10 березня, морського коридору для доставки гуманітарної допомоги з Кіпру до Сектору Газа.