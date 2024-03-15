Израиль планирует переселить мирных жителей Рафаха в "гуманитарные" зоны, - ЦАХАЛ

Израиль планирует эвакуировать мирных жителей Рафаха в "гуманитарные зоны" в центральной части сектора Газа, которое составляет 1,4 миллиона человек, перед запланированным наземным наступлением на город, заявил спикер Армии обороны Израиля, Даниэль Хагари.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Хагари сказал, что гуманитарные зоны будут созданы совместно с "международным сообществом" для размещения переселенцев и обеспечения их едой, водой и другими необходимыми вещами.

Израиль также планирует "затопить" Газу с помощью, сказал Хагари. Говорившие на условиях анонимности представители США заявили, что нет никаких признаков того, что Израиль серьезно планирует вторжение в Рафах в ближайшее время.

Один из чиновников заявил, что израильские лидеры частично используют угрозу вторжения в Рафах, чтобы оказывать давление на ХАМАС, чтобы он согласился на шестинедельное соглашение о прекращении огня, предусматривающее освобождение остальных израильских заложников. Официальные лица Байдена отмечают, что не только Нетаньяху хочет вторгнуться в город на юге Газы, но и правительство Израиля широко поддерживает военную операцию в Рафахе.

Соединенные Штаты продолжают оказывать гуманитарную помощь Газе через воздушные и морские коридоры.

Ситуация в Газе

Участники группировки ХАМАС напали на Израиль из сектора Газа 7 октября 2023 года.

Уже в конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в секторе Газа . Операция продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что целью является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил о готовности совершить визит в Израиль и выступить перед Кнессетом . Он подтвердил призыв к временному прекращению огня в секторе Газа, чтобы освободить заложников и доставить гуманитарную помощь.

Уже 8 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о приближении полной победы и готовности ЦАХАЛ начать наземную операцию в городе Рафах вблизи границы с Египтом на юге сектора Газа.

Кроме того, президент США Джо Байден может выставить Израилю более жесткие условия о предоставлении новой военной помощи на фоне продолжения боевых действий в южной части сектора Газа.