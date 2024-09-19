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Ізраїль планує масштабну операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану, - ЗМІ

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу анонсував масштабну військову операцію проти угрупованні "Хезболла" на півдні Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Нетаньягу в соцмережі Х.

Очільник уряду записав десятисекундне відео, в якому сказав лише одне речення.

"Я вже казав це. Ми повернемо жителів півночі до їхніх домівок і забезпечимо їхню безпеку. Так і буде зроблено", - сказав Нетаньягу.

Загроза масштабної війни у Лівані

За останні два дні в Лівані відбуваються масові випадки підриву електронних пристроїв людей, що причетні до угруповання "Хезболла".

Так, 17 вересня по всій країні вибухнули сотні пейджерів, якими користуються члени угруповання.

У середу, 18 вересня, у Лівані масово вибухали пейджери, рації, мобільні телефони, ноутбуки, радіоприймачі та інших гаджети і пристрої.

За даними ЗМІ, операцію організувала ізраїльська спецслужба "Моссад". Агенти вживили у пристрої плати з вибуховим матеріалом, що отримують код детонації.

У Міноборони Ізраїлю заявили, що країна починає нову фазу війни з "Хезболлою". Центр війни зміщується на північний напрямок, щоб "повернути жителів міст на півночі до своїх будинків у цілості та безпеці".

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Ізраїль