Ізраїль планує масштабну операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану, - ЗМІ

Загроза масштабної війни у Лівані

За останні два дні в Лівані відбуваються масові випадки підриву електронних пристроїв людей, що причетні до угруповання "Хезболла".

Так, 17 вересня по всій країні вибухнули сотні пейджерів, якими користуються члени угруповання.

У середу, 18 вересня, у Лівані масово вибухали пейджери, рації, мобільні телефони, ноутбуки, радіоприймачі та інших гаджети і пристрої.

За даними ЗМІ, операцію організувала ізраїльська спецслужба "Моссад". Агенти вживили у пристрої плати з вибуховим матеріалом, що отримують код детонації.

У Міноборони Ізраїлю заявили, що країна починає нову фазу війни з "Хезболлою". Центр війни зміщується на північний напрямок, щоб "повернути жителів міст на півночі до своїх будинків у цілості та безпеці".

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