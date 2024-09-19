Израиль планирует масштабную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана, - СМИ

Угроза масштабной войны в Ливане

За последние два дня в Ливане происходят массовые случаи подрыва электронных устройств людей, причастных к группировке "Хезболла"

Так, 17 сентября по всей стране взорвались сотни пейджеров, которыми пользуются члены группировки.

В среду, 18 сентября, в Ливане массово взрывались пейджеры, рации, мобильные телефоны, ноутбуки, радиоприемники и другие гаджеты и устройства.

По данным СМИ, операцию организовала израильская спецслужба "Моссад". Агенты вживили в устройства платы со взрывчатым материалом, которые получают код детонации.

В Минобороны Израиля заявили, что страна начинает новую фазу войны. Центр войны смещается на северное направление, чтобы "вернуть жителей городов на севере в свои дома в целости и сохранности".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.