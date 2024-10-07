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Ізраїль, після початку війни, повернувся до колишнього проактивного підходу, - експерт

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Роман Кот

Ізраїль вирішив повернутись до стратегії, яку він сповідував багато років. Відтепер Тель-Авів не "реагує", а "ініціює".

Про це розповів політолог, професор Університету Бар-Ілан Хеєв Ханін в матеріалі РБК-Україна "Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі".

"Зараз, як ви бачите, в ізраїльському керівництві прийнято рішення повернутися до колишнього підходу, який багато років воно сповідувало - про те, що дії мають бути не реактивні, а проактивні. Тобто, потрібно не реагувати на те, що ми маємо, а ініціювати процес", - розповів Ханін.

За словами експерта, Ізраїль й раніше завдавав авіаудари по військових цілях ворога, втім, сьогодні атаки стали масованішими. Зокрема він нагадав про те, що: Тель-Авів ліквідував керівництво "Хезболли";

  • паралізував систему зв'язку руху підривом пейджерів;
  • розпочав наземну операцію проти "Хезболли"; 
  • кілька днів було завдано масштабного удару по інфраструктурі хуситів в Ємені. 

Новина доповнюється...

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