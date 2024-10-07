Ізраїль, після початку війни, повернувся до колишнього проактивного підходу, - експерт

"Зараз, як ви бачите, в ізраїльському керівництві прийнято рішення повернутися до колишнього підходу, який багато років воно сповідувало - про те, що дії мають бути не реактивні, а проактивні. Тобто, потрібно не реагувати на те, що ми маємо, а ініціювати процес", - розповів Ханін.

За словами експерта, Ізраїль й раніше завдавав авіаудари по військових цілях ворога, втім, сьогодні атаки стали масованішими. Зокрема він нагадав про те, що: Тель-Авів ліквідував керівництво "Хезболли";

паралізував систему зв'язку руху підривом пейджерів;

розпочав наземну операцію проти "Хезболли";

кілька днів було завдано масштабного удару по інфраструктурі хуситів в Ємені.

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