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Ізраїль підтвердив авіаудари по Ємену та пояснив причини

Фото: Ізраїль підтвердив авіаудари по Ємену (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що нещодавно по Ємену була завдана серія авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вчора, 19 липня, хусити нанесли удар по Тель-Авіву. В результаті одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.

Сьогодні ж в ЗМІ з'явилась інформація, що Ізраїль, США та Британія завдали спільних ударів по єменському порту. Детальніше про атаку та відео наслідків, можна побачити в матеріалі РБК-Україна.

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