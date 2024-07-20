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Израиль подтвердил авиаудары по Йемену и объяснил причины

Фото: Израиль подтвердил авиаудары по Йемену (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Армия обороны Израиля подтвердила, что недавно по Йемену была нанесена серия авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Удар ВВС Израиля по порту Эль-Худейда в Йемене имел целью помешать хуситам импортировать иранское оружие, а также нанести финансовый ущерб поддерживаемой Ираном группировке.

По словам израильских военных, порт в контролируемом хуситами городе неоднократно использовался для ввоза оружия из Ирана, и поэтому Израиль рассматривает его как легитимную военную цель.

Авиаудар, осуществленный Израилем, был направлен на склады горючего, а также другие объекты в порту.

В то же время в Израиле отметили, что удар был нанесен в ответ на более 220 беспилотников, крылатых и баллистических ракет, запущенных хуситами по Израилю за последние девять месяцев войны.

"Истребители нанесли удары по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Аль-Худейда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против Государства Израиль за последние месяцы", - заявляют в ЦАХАЛе.

Напомним, мы сообщали, что вчера, 19 июля, хуситы нанесли удар по Тель-Авиву . В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Сегодня же в СМИ появилась информация, что Израиль, США и Британия нанесли совместные удары по йеменскому порту. Детальнее об атаке и видео последствиях, можно увидеть в материале РБК-Украина.

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ИзраильЙемен