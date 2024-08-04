Ізраїль підтвердив атаку "Хезболли" і завдав удар у відповідь

Ізраїль підтвердив атаку угрупування "Хезболла" пізно ввечері 3 серпня. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по території Лівану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
ЦАХАЛ заявляє, що "Хезболла" випустила близько 30 ракет з території Лівану. Ізраїль зазначає, що більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол".
Проте одна з ракет влучила у громаду Бейт-Гілель, кілька впали на відкритих територіях. За даними ізраїльської армії, постраждалих внаслідок атаки немає.
У відповідь винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю вразили пускову установку, використану під час атаки, у місті Марджаюн на півдні Лівану. Також були атаковані інші об'єкти інфраструктури "Хезболли№ в цьому районі.
ЦАХАЛ стверджує, що також обстріляв район Одайсе з артилерії, щоб "усунути загрозу".
Пізно ввечері 3 серпня ЗМІ повідомили, що угрупування "Хезболла" з території Лівану атакувало Ізраїль. У мережі публікували роботу системи ППО "Залізний купол".
Ізраїльські ЗМІ писали, що було зафіксовано численні перехоплення над Галілейським півостровом. У мережі заявляли про десятки ракет, випущені по Ізраїлю.
Вночі "Хезболла" взяла на себе відповідальність за обстріл території Ізраїлю. Додамо, що напередодні увечері ЦАХАЛ повідомив, що завдав удару по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
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