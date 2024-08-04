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Израиль подтвердил атаку "Хезболлы" и нанес ответный удар

Фото: Израиль подтвердил атаку "Хезболлы" вечером 3 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль подтвердил атаку группировки "Хезболла" поздно вечером 3 августа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

ЦАХАЛ заявляет, что "Хезболла" выпустила около 30 ракет с территории Ливана. Израиль отмечает, что большинство ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Однако одна из ракет попала в общину Бейт-Гиллеля, несколько упали на открытых территориях. По данным израильской армии, пострадавших в результате атаки нет.

В ответ на истребители военно-воздушных сил Израиля поразили пусковую установку, использованную во время атаки, в городе Марджаюн на юге Ливана. Также были атакованы другие объекты инфраструктуры "Хезболла" в этом районе.

ЦАХАЛ утверждает, что также обстрелял район Одайсе из артиллерии, чтобы "устранить угрозу".

 

 

Предыстория

Поздно вечером 3 августа СМИ сообщили, что группировка "Хезболла" с территории Ливана атаковала Израиль. В сети публиковали работу системы ПВО "Железный купол".

Израильские СМИ писали, что были зафиксированы многочисленные перехваты над Галилейским полуостровом. В сети заявляли о десятках ракет, выпущенных по Израилю.

Ночью "Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрелы территории Израиля. Добавим, что накануне вечером ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

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