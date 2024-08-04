Израиль подтвердил атаку "Хезболлы" и нанес ответный удар

Израиль подтвердил атаку группировки "Хезболла" поздно вечером 3 августа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
ЦАХАЛ заявляет, что "Хезболла" выпустила около 30 ракет с территории Ливана. Израиль отмечает, что большинство ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол".
Однако одна из ракет попала в общину Бейт-Гиллеля, несколько упали на открытых территориях. По данным израильской армии, пострадавших в результате атаки нет.
В ответ на истребители военно-воздушных сил Израиля поразили пусковую установку, использованную во время атаки, в городе Марджаюн на юге Ливана. Также были атакованы другие объекты инфраструктуры "Хезболла" в этом районе.
ЦАХАЛ утверждает, что также обстрелял район Одайсе из артиллерии, чтобы "устранить угрозу".
בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב הגליל העליון במהלך הלילה, זוהו כש נון. רובם יורטו על ידי לוחמי ההגנה האווירית. זוהתה נפילה במרחב בית הלל, ומספר שיגורים נפלו בשטחים פתוחים. אין נפגעים>> pic.twitter.com/WO2cpNjRkW — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 4, 2024
Поздно вечером 3 августа СМИ сообщили, что группировка "Хезболла" с территории Ливана атаковала Израиль. В сети публиковали работу системы ПВО "Железный купол".
Израильские СМИ писали, что были зафиксированы многочисленные перехваты над Галилейским полуостровом. В сети заявляли о десятках ракет, выпущенных по Израилю.
Ночью "Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрелы территории Израиля. Добавим, что накануне вечером ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.