Ізраїль під ударом: ХАМАС обстріляв ЦАХАЛ, хусити запустили дрони на Тель-Авів

У Секторі Газа терористи ХАМАС відкрили вогонь по військових Ізраїлю, а єменські хусити випустили БпЛА по Тель-Авіву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та The Times of Israel.
Обидва інциденти сталися у п'ятницю, 11 квітня.
Вдень терористи ХАМАС відкрили вогонь у бік військ ЦАХАЛу, що діють у південній частині Сектору Гази.
Війська відкрили вогонь у відповідь та ліквідували двох терористів. Незабаром після цього ізраїльські військові завдали удару та ліквідували ще одного терориста з цього осередку.
Внаслідок обстрілу, який вівся терористичним осередком, офіцер ЦАХАЛу отримав поранення середньої тяжкості. Він був евакуйований до лікарні для отримання медичної допомоги.
Крім того, ввечері у п'ятницю ізраїльські військові перехопили ворожий безпілотник, що прямував у напрямку Ізраїлю зі сходу.
Відповідальність за атаку взяли на себе єменські хусити. Вони повідомили про запуск двох безпілотників у напрямку Ізраїлю, що були націлені на дві "військові цілі" в районі Тель-Авіва.
За даними ЦАХАЛу, один дрон був перехоплений ізраїльськими військово-повітряними силами. Другий безпілотник до Ізраїлю не долетів.
У січні 2025 року Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню та обмін заручниками. Відтоді сторони провели кілька обмінів заручниками. Однак всередині березня ХАМАС почав затримувати обмін і ЦАХАЛ поновила активні бойові дії та обстріли в Секторі Газа.
Наприкінці березня Єрусалим заявив про готовність поновити перемир'я та висунув нові вимоги палестинцям.
7 квітня ХАМАС обстріляв ракетами Ізраїль, після чого ЦАХАЛ посилила операцію в Секторі Газа.
Водночас, Ізраїль готує нову угоду про звільнення наступної групи заручників. До процесу залучений президент США Дональд Трамп.
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