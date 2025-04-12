Ізраїль під ударом: ХАМАС обстріляв ЦАХАЛ, хусити запустили дрони на Тель-Авів

Обидва інциденти сталися у п'ятницю, 11 квітня.

Вдень терористи ХАМАС відкрили вогонь у бік військ ЦАХАЛу, що діють у південній частині Сектору Гази.

Війська відкрили вогонь у відповідь та ліквідували двох терористів. Незабаром після цього ізраїльські військові завдали удару та ліквідували ще одного терориста з цього осередку.

Внаслідок обстрілу, який вівся терористичним осередком, офіцер ЦАХАЛу отримав поранення середньої тяжкості. Він був евакуйований до лікарні для отримання медичної допомоги.

Крім того, ввечері у п'ятницю ізраїльські військові перехопили ворожий безпілотник, що прямував у напрямку Ізраїлю зі сходу.

Відповідальність за атаку взяли на себе єменські хусити. Вони повідомили про запуск двох безпілотників у напрямку Ізраїлю, що були націлені на дві "військові цілі" в районі Тель-Авіва.

За даними ЦАХАЛу, один дрон був перехоплений ізраїльськими військово-повітряними силами. Другий безпілотник до Ізраїлю не долетів.