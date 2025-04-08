Ізраїль готує нову угоду щодо заручників за підтримки Трампа
Ізраїль працює зі США над черговою угодою про звільнення додаткової групи заручників. До процесу залучений президент Дональд Трамп.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Заручники в агонії. Ми хочемо звільнити їх усіх. Стів Віткофф - дуже здібний представник президента Трампа. Він допоміг нам укласти угоду, яка дозволила звільнити 25 заручників. Зараз ми працюємо над іншою угодою, яка, як ми сподіваємося, буде успішною", - сказав глава ізраїльського уряду під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Нетаньягу також зазначив, що розмовляє з сім'ями заручників "кожен день". За його словами, Ізраїль прагне "дати можливість жителям Гази вільно зробити вибір та поїхати туди, куди вони хочуть".
Глава уряду вказав на "сміливе бачення" Трампа, яке він обговорював у понеділок, 7 квітня, та яке передбачає вибір палестинців для міграції та країн, готових їх прийняти.
Зрив перемир'я у Секторі Газа
19 січня Ізраїль та угруповання ХАМАС домовилися про встановлення режиму припинення вогню та обмін заручниками.
У січні-лютому сторони провели кілька раундів обмінів заручниками. Однак всередині березня ХАМАС відмовився продовжувати обмін і ЦАХАЛ поновила бойові дії в анклаві.
Згодом ізраїльські військові почали наземну операцію біля міста Рафах для розширення зони безпеки.
Наприкінці березня Ізраїль заявив про готовність відновити перемир'я у Секторі Газа і висунув вимогу до палестинських бойовиків.
Беньямін Нетяньягу неодноразово піддавався критиці за те, що він не підтримує регулярних контактів з родинами заручників, особливо з тими, хто був звільнений під час попередніх угод про припинення вогню.
Натомість багато колишніх заручників та їхні сім'ї звернулися до президента Дональда Трампа з проханням укласти угоду про припинення вогню.
У березні вісім колишніх заручників відвідали Трампа в Овальному кабінеті з проханням повернути решту заручників до Ізраїлю.
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