Ізраїль перегляне політику щодо поставок зброї Україні, - ЗМІ

Зазначається, що на Ізраїль посилюється тиск з боку США, конгресменів-демократів і республіканців та інших урядів Заходу щодо надання Україні військової допомоги. Більшість закликів були відхилені через побоювання створити напруженість у відносинах з Росією, оскільки це може зашкодити ізраїльській безпеці в Сирії.

Водночас Вашингтон був занепокоєний тим, що новий уряд Ізраїлю може зайняти більш проросійську позицію на тлі тісних відносин Нетаньяху з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як відзначають високопоставлені чиновники перегляд політики здійснюється під керівництвом штабу національної безпеки в офісі прем'єр-міністра із залученням міністерства оборони, міністерства закордонних справ і Моссаду.

В понеділок Нетаньяху повідомив держсекретарю про те, що Ізраїль під його керівництвом робитиме для України не менше, ніж попередній уряд. Після серії візитів представників адміністрації Джо Байдена до Ізраїлю, Штати розуміють, що прем'єр не має наміру рухатись у бік Росії.

Тим часом в оборонному й розвідувальному відомствах зростає група високопоставлених чиновників, які вважають, що Ізраїль повинен змінити свою політику й надати військову допомогу Україні таким чином, аби не "порвати мотузу" з Росією. Наприклад, надання дозволу третім країнам передавати Україні певні ізраїльські системи озброєнь, які знаходяться в їхньому володінні.