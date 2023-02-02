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Израиль пересмотрит политику по поставкам оружия Украине, - СМИ

Фото: Израиль пересмотрит политику по поставкам оружия Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдал приказ пересмотреть политику поставок вооружения для Украины. В то же время, высокопоставленные чиновники не ожидают существенных изменений в этом вопросе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Walla.

Отмечается, что на Израиль усиливается давление со стороны США, конгрессменов-демократов и республиканцев и других правительств Запада по оказанию Украине военной помощи. Большинство призывов были отклонены из-за опасений создать напряженность в отношениях с Россией, поскольку это может нанести ущерб израильской безопасности в Сирии.

В то же время Вашингтон был обеспокоен тем, что новое правительство Израиля может занять более пророссийскую позицию на фоне тесных отношений Нетаньяху с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отмечают высокопоставленные чиновники пересмотр политики осуществляется под руководством штаба национальной безопасности в офисе премьер-министра с привлечением министерства обороны, министерства иностранных дел и Моссада.

В понедельник Нетаньяху сообщил госсекретарю о том, что Израиль под его руководством будет делать для Украины не меньше, чем предыдущее правительство. После серии визитов представителей администрации Джо Байдена в Израиль, Штаты понимают, что премьер не намерен двигаться в сторону России.

Между тем в оборонном и разведывательном ведомствах растет группа высокопоставленных чиновников, которые считают, что Израиль должен изменить свою политику и предоставить военную помощь Украине таким образом, чтобы не "порвать веревку" с Россией. Например, предоставление разрешения третьим странам передавать Украине определенные израильские системы вооружений, которые находятся в их владении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным СМИ, Нетаньяху не исключает возможность передачи Украине противоракетного комплекса "Железный купол".

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