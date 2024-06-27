Израиль передаст Украине системы Patriot. Решение вот-вот примут, - источник

Израиль в ближайшее время может принять решение о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Это зависит от того, начнется ли полномасштабная война с "Хезболлой" в Ливане.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минобороны Израиля.

Он уточнил, что решение будет зависит от того, начнется ли полномасштабная война в Ливане, если нет - тогда системы будут переданы Украине.

"Решение пока не принято, но будет принято вот-вот", - сказал собеседник.

На прошлой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Израиля Йоав Галант обсуждали возможность передачи США нескольких систем Patriot, которые потом будут поставлены Украине.

Patriot для Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для защиты всей территории от российских ракет и дронов требуется 25 систем Patriot, но насущная потребность - 7 таких систем.

Позже в Киеве заявляли, что знают, у кого есть лишние системы ПВО, которые можно было бы передать Украине, и работают над этим. Несколько систем Patriot уже вызвалась передать Германия, еще одну - Румыния. Еще одну систему Patriot передадут Нидерланды совместно с неназванной страной.

А сегодня, 27 июня, издание Financial Times узнало о переговорах между Украиной, США и Израилем о возможности передачи Киеву до 8 систем Patriot, которые израильская армия планировала снимать с вооружения.

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