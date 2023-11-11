Ізраїль оновив дані про втрати через вторгнення ХАМАС: кількість загиблих зменшилась

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят розповів у п'ятницю, 10 листопада, що кількість загиблих у результаті атаки терористів була переглянута.

"Близько 1200 є офіційною кількістю жертв різанини 7 жовтня", - повідомив Хаят.

Причину перегляду минулої оцінки він не вказав. Стверджується, що дані про кількість загиблих, які включають іноземців "не є остаточними" і вони можуть знову змінитися, коли ідентифікують усі тіла.

Варто зазначити, що за попередньою оцінкою Єрусалима через напад ХАМАСу на південь Ізраїлю загинули понад 1400 людей.

Евакуація Українців із Сектору Газа

Після початку бойових дій між терористами ХАМАС та армії Ізраїлю в Секторі Гази на території анклаву застрягли сотні українців. Згідно з останніми даними, там перебувало 357 українців. Здебільшого це жінки та діти. Серед них є поранені.

1 листопада Єгипет дозволив виїзд іноземців із Гази через КПП "Рафах", після чого МЗС України повідомило, що готує евакуацію.

10 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що із Сектору Газа вдалося вивезти 160 українців. Він зазначив, що цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина.