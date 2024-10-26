Ізраїль оголосив про завершення операції проти Ірану

Усі літаки благополучно повернулися до Ізраїлю.

Удари завдавали кількома хвилями протягом кількох годин у різних районах Ірану.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що ударів було завдано по іранських військових об'єктах, включаючи батареї ППО та об'єкти з виробництва балістичних ракет, які використовувалися при іранських атаках на Ізраїль 1 жовтня та 14 квітня.

Крім того, військові заявляють, що ці удари надали ВПС Ізраїлю "ширшу свободу дій у повітрі в Ірані" і що вони мають широкий вибір цілей, які вони можуть вразити в ході майбутніх операцій, якщо це буде потрібно.

Збитки, завдані ударами, будуть визначені згодом, заявляють в Армії оборони Ізраїлю, додавши, що Іран заплатив ціну за свої атаки на Ізраїль.

Після завершення ізраїльських ударів по Ірану офіційний представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі у заяві англійською мовою попередив, що якщо Іран "зробить помилку", пішовши на подальшу ескалацію, Ізраїль відповість.

Іран заявляє, що його система ППО успішно відбила атаки Ізраїлю, однак деяким об'єктам було завдано «обмежених збитків».

У заяві іранської протиповітряної оборони йдеться, що Ізраїль атакував військові об'єкти у провінціях Тегеран, Хузестан та Ілам.

Відповідь Ізраїлю на іранську атаку 1 жовтня