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Израиль объявил о завершении операции против Ирана

Фото: глава Минобороны Израиля Йоав Галант (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Армия обороны Израиля заявила, что завершила ночные авиаудары по иранским военным объектам. В ударах на расстоянии около 1600 километров от Израиля участвовали десятки самолетов, включая истребители, заправщики и самолеты-разведчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Все самолеты благополучно вернулись в Израиль.

Удары наносились несколькими волнами в течение нескольких часов в разных районах Ирана.

Армия обороны Израиля утверждает, что удары были нанесены по иранским военным объектам, включая батареи ПВО и объекты по производству баллистических ракет, которые использовались при иранских атаках на Израиль 1 октября и 14 апреля.

Кроме того, военные заявляют, что эти удары предоставили ВВС Израиля «более широкую свободу действий в воздухе в Иране» и что у них есть широкий выбор целей, которые они могут поразить в ходе будущих операций, если это потребуется.

Ущерб, нанесенный ударами, будет определен со временем, заявляют в Армии обороны Израиля, добавив, что Иран заплатил цену за свои атаки на Израиль.

После завершения израильских ударов по Ирану официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в заявлении на английском языке предупредил, что если Иран "совершит ошибку", пойдя на дальнейшую эскалацию, Израиль ответит.

Ответ Израиля на иранскую атаку 1 октября

Напомним, в субботу, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами против Израиля в начале октября. Сообщалось о сериях взрывов в Тегеране и других городах. ЦАХАЛ официально подтвердил информацию об атаке, заявив, что наносятся "точные удары" по иранским военным целям.

Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство.

По данным, израильского 12 канала, первая волна израильских авиаударов по территории Ирана была направлена на объекты ракетного производства и противовоздушной обороны.

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