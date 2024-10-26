Израиль объявил о завершении операции против Ирана

Все самолеты благополучно вернулись в Израиль.

Удары наносились несколькими волнами в течение нескольких часов в разных районах Ирана.

Армия обороны Израиля утверждает, что удары были нанесены по иранским военным объектам, включая батареи ПВО и объекты по производству баллистических ракет, которые использовались при иранских атаках на Израиль 1 октября и 14 апреля.

Кроме того, военные заявляют, что эти удары предоставили ВВС Израиля «более широкую свободу действий в воздухе в Иране» и что у них есть широкий выбор целей, которые они могут поразить в ходе будущих операций, если это потребуется.

Ущерб, нанесенный ударами, будет определен со временем, заявляют в Армии обороны Израиля, добавив, что Иран заплатил цену за свои атаки на Израиль.

После завершения израильских ударов по Ирану официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в заявлении на английском языке предупредил, что если Иран "совершит ошибку", пойдя на дальнейшую эскалацию, Израиль ответит.

Ответ Израиля на иранскую атаку 1 октября