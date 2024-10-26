Израиль объявил о завершении операции против Ирана

Армия обороны Израиля заявила, что завершила ночные авиаудары по иранским военным объектам. В ударах на расстоянии около 1600 километров от Израиля участвовали десятки самолетов, включая истребители, заправщики и самолеты-разведчики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Все самолеты благополучно вернулись в Израиль.
Удары наносились несколькими волнами в течение нескольких часов в разных районах Ирана.
Армия обороны Израиля утверждает, что удары были нанесены по иранским военным объектам, включая батареи ПВО и объекты по производству баллистических ракет, которые использовались при иранских атаках на Израиль 1 октября и 14 апреля.
Кроме того, военные заявляют, что эти удары предоставили ВВС Израиля «более широкую свободу действий в воздухе в Иране» и что у них есть широкий выбор целей, которые они могут поразить в ходе будущих операций, если это потребуется.
Ущерб, нанесенный ударами, будет определен со временем, заявляют в Армии обороны Израиля, добавив, что Иран заплатил цену за свои атаки на Израиль.
После завершения израильских ударов по Ирану официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в заявлении на английском языке предупредил, что если Иран "совершит ошибку", пойдя на дальнейшую эскалацию, Израиль ответит.
Напомним, в субботу, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами против Израиля в начале октября. Сообщалось о сериях взрывов в Тегеране и других городах. ЦАХАЛ официально подтвердил информацию об атаке, заявив, что наносятся "точные удары" по иранским военным целям.
Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство.
По данным, израильского 12 канала, первая волна израильских авиаударов по территории Ирана была направлена на объекты ракетного производства и противовоздушной обороны.
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