Ізраїль оголосив закритою військовою зоною ще три північні райони на кордоні з Ліваном

"Після оцінки ситуації райони Манара, Іфта і Малкія на півночі Ізраїлю оголошені закритою військовою зоною. В'їзд в ці райони заборонений", - повідомили в ЦАХАЛі.

Це вже третя закрита військова зона, введена на північному кордоні з моменту початку наземної операції ЦАХАЛу в Лівані минулого тижня.

Наказ забороняє цивільним особам входити в райони, де діють ізраїльські військові, включаючи райони в Ізраїлі через кордон із ліванськими селами, де можуть відбуватися бойові дії.

Зауважимо, що нещодавно ЦАХАЛ оголосив закритою військовою зоною райони Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі.