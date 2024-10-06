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Израиль объявил закрытой военной зоной еще три северных района на границе с Ливаном

Фото: Армия Израиля объявила закрытой военной зоной еще три северных района на границе с Ливаном (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной сразу три северных района на границе с Ливаном. Теперь въезд в эти районы запрещен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление армии обороны Израиля.

"После оценки ситуации районы Манара, Ифта и Малкия на севере Израиля объявлены закрытой военной зоной. Въезд в эти районы запрещен", - сообщили в ЦАХАЛе.

Это уже третья закрытая военная зона, введенная на северной границе с момента начала наземной операции ЦАХАЛа в Ливане на прошлой неделе.

Приказ запрещает гражданским лицам входить в районы, где действуют израильские военные, включая районы в Израиле через границу с ливанскими деревнями, где могут происходить боевые действия.

Отметим, что недавно ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади.

 

Ситуация в Израиле

Напомним, что завтра, 7 октября, состоится годовщина нападения ХАМАСа на Израиль. Следует отметить, что в последние недели ситуация в регионе значительно обострилась.

В частности, западное издание The Guardian сообщало, что накануне годовщины израильские военные расширяют свои операции и готовят Ирану "значительный и серьезный ответ" за масштабную ракетную атаку на прошлой неделе.

Подробнее о сухопутной операции Израиля на территории Ливана - в материале РБК-Украина.

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