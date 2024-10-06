Израиль объявил закрытой военной зоной еще три северных района на границе с Ливаном

"После оценки ситуации районы Манара, Ифта и Малкия на севере Израиля объявлены закрытой военной зоной. Въезд в эти районы запрещен", - сообщили в ЦАХАЛе.

Это уже третья закрытая военная зона, введенная на северной границе с момента начала наземной операции ЦАХАЛа в Ливане на прошлой неделе.

Приказ запрещает гражданским лицам входить в районы, где действуют израильские военные, включая районы в Израиле через границу с ливанскими деревнями, где могут происходить боевые действия.

Отметим, что недавно ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади.