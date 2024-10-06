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Ізраїль оголосив закритою військовою зоною ще три північні райони на кордоні з Ліваном

Ізраїль, Неділя 06 жовтня 2024 21:29
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Ізраїль оголосив закритою військовою зоною ще три північні райони на кордоні з Ліваном Фото: Армія Ізраїлю оголосила закритою військовою зоною ще три північні райони на кордоні з Ліваном (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною відразу три північні райони на кордоні з Ліваном. Відтепер в'їзд в ці райони заборонений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву армії оборони Ізраїлю.

"Після оцінки ситуації райони Манара, Іфта і Малкія на півночі Ізраїлю оголошені закритою військовою зоною. В'їзд в ці райони заборонений", - повідомили в ЦАХАЛі.

Це вже третя закрита військова зона, введена на північному кордоні з моменту початку наземної операції ЦАХАЛу в Лівані минулого тижня.

Наказ забороняє цивільним особам входити в райони, де діють ізраїльські військові, включаючи райони в Ізраїлі через кордон із ліванськими селами, де можуть відбуватися бойові дії.

Зауважимо, що нещодавно ЦАХАЛ оголосив закритою військовою зоною райони Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі.

Ситуація в Ізраїлі

Нагадаємо, що завтра, 7 жовтня, відбудеться річниця нападу ХАМАСу на Ізраїль. Варто зазначити, що останніми тижнями ситуація в регіоні значно загострилась.

Зокрема західне видання The Guardian повідомляло, що напередодні річниці ізраїльські військові розширюють свої операції та готують Ірану "значну і серйозну відповідь" за масштабну ракетну атаку минулого тижня.

Докладніше про сухопутну операцію Ізраїлю на території Лівану - у матеріалі РБК-Україна.

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