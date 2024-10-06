ua en ru
Вс, 06 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль объявил закрытой военной зоной еще три северных района на границе с Ливаном

Израиль, Воскресенье 06 октября 2024 21:29
UA EN RU
Израиль объявил закрытой военной зоной еще три северных района на границе с Ливаном Фото: Армия Израиля объявила закрытой военной зоной еще три северных района на границе с Ливаном (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной сразу три северных района на границе с Ливаном. Теперь въезд в эти районы запрещен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление армии обороны Израиля.

"После оценки ситуации районы Манара, Ифта и Малкия на севере Израиля объявлены закрытой военной зоной. Въезд в эти районы запрещен", - сообщили в ЦАХАЛе.

Это уже третья закрытая военная зона, введенная на северной границе с момента начала наземной операции ЦАХАЛа в Ливане на прошлой неделе.

Приказ запрещает гражданским лицам входить в районы, где действуют израильские военные, включая районы в Израиле через границу с ливанскими деревнями, где могут происходить боевые действия.

Отметим, что недавно ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади.

Ситуация в Израиле

Напомним, что завтра, 7 октября, состоится годовщина нападения ХАМАСа на Израиль. Следует отметить, что в последние недели ситуация в регионе значительно обострилась.

В частности, западное издание The Guardian сообщало, что накануне годовщины израильские военные расширяют свои операции и готовят Ирану "значительный и серьезный ответ" за масштабную ракетную атаку на прошлой неделе.

Подробнее о сухопутной операции Израиля на территории Ливана - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан
NEWS
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке: одного из палачей уже взяли в плен
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке: одного из палачей уже взяли в плен
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России