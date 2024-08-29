Ізраїль обстріляв низку військових об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану, - ЦАХАЛ

Зазначається, що після звуку сирен о 16:52 військові виявили снаряд, що перетнув кордон з Ліваном і впав на території району Верхньої Галілеї. Про постраждалих не повідомлялося.

Вдень 28 серпня ЦАХАЛ вдарила по низці об'єктів військової інфраструктури "Хезболли" в районі Айн-ель-Тінех на ліванській території.

Також ізраїльські солдати виявили терористів, що діяли у військовій структурі "Хезболли" в районі Одайсех на півдні Лівану. Після цього армія Ізраїлю завдала удару по структурі, в якій діяли терористи.

Крім того, ЦАХАЛ завдав ударів по спостережних пунктах "Хезболли" в районах Одайсех і Кфаркела на півдні Лівану.