UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль обстріляв низку військових об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану, - ЦАХАЛ

Фото: ізраїльські військові атакували об'єкти бойовиків "Хезболла" у Лівані (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Терористи "Хезболла" обстріляли північні райони Ізраїлю. ЦАХАЛ відповіла масштабними ударами по об'єктах бойовиків у Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що після звуку сирен о 16:52 військові виявили снаряд, що перетнув кордон з Ліваном і впав на території району Верхньої Галілеї. Про постраждалих не повідомлялося.

Вдень 28 серпня ЦАХАЛ вдарила по низці об'єктів військової інфраструктури "Хезболли" в районі Айн-ель-Тінех на ліванській території.

Також ізраїльські солдати виявили терористів, що діяли у військовій структурі "Хезболли" в районі Одайсех на півдні Лівану. Після цього армія Ізраїлю завдала удару по структурі, в якій діяли терористи.

Крім того, ЦАХАЛ завдав ударів по спостережних пунктах "Хезболли" в районах Одайсех і Кфаркела на півдні Лівану.

Загроза масштабної війни на Близькому Сході

З початку війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року, бойовики ісламського угруповання "Хезболла" почали регулярно обстрілювати Ізраїль з території Лівану. Таким чином вони висловлюють підтримку союзникам з палестинського руху ХАМАС.

Так, 25 серпня ліванські терористи обстріляли Ізраїль сотнями ракет і безпілотників. Бойовики начебто випустили вбік Ізраїлю понад 320 ракет "Катюша". ЦАХАЛ відповів на атаку ударами по об'єктах "Хезболли" в Лівані.

США вважають, що ця перестрілка загрожує перерости у регіональну війну на Близькому Сході.

За даними ЗМІ, Ізраїль і терористи "Хезболла" не прагнуть поглиблення ескалації ситуації.

Іран також заявив про небажання загострення відносин з Ізраїлем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльЛіванХезболла