Израиль обстрелял ряд военных объектов "Хезболлы" на юге Ливана, - ЦАХАЛ

Отмечается, что после звука сирен в 16:52 военные обнаружили снаряд, который пересек границу с Ливаном и упал на территории района Верхней Галилеи. О пострадавших не сообщалось.

Днем 28 августа ЦАХАЛ ударила по ряду объектов военной инфраструктуры "Хезболлы" в районе Айн-эль-Тинех на ливанской территории.

Также израильские солдаты обнаружили террористов, действовавших в военной структуре «Хезболлы» в районе Одайсех на юге Ливана. После этого армия Израиля нанесла удар по структуре, в которой действовали террористы.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по наблюдательным пунктам "Хезболлы" в районах Одайсех и Кфаркела на юге Ливана.