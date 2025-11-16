Ізраїль обмежує доставку продовольства в Газу, - The Guardian

Гуманітарна ситуація в Газі продовжує погіршуватися: з наближенням зими населення стикається з гострим дефіцитом продовольства і товарів першої потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Guardian.
За даними місії ООН, Ізраїль порушує міжнародне право, продовжуючи блокувати надходження гуманітарної допомоги в сектор Газа.
Заступник генерального комісара UNRWA Наталі Буклі зазначила, що жителі регіону відчувають нестачу їжі та предметів першої потреби, а ситуація погіршується на тлі холодного сезону.
Вона наголосила, що міжнародне співтовариство, включно з ЄС і США, має посилити тиск на уряд Ізраїлю, щоб забезпечити безперешкодне надходження допомоги.
За словами Буклі, UNRWA має у своєму розпорядженні достатні ресурси - продовольство, намети та інші необхідні товари для комплектації до 6000 вантажівок.
"З наближенням зими та продовженням голоду серед населення, надзвичайно важливо, щоб уся ця допомога була без затримок допущена в Газу. Наші запаси змогли б забезпечити продовольством усе населення протягом приблизно трьох місяців. Але воно знаходиться зовні в Йорданії та Єгипті та не може бути доставлене", - підкреслила вона.
На практиці лише близько половини необхідних щодня 500-600 вантажівок досягають зруйнованої території.
Буклі зазначила, що Ізраїль, як окупаційна держава, "не дотримується міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини", посилаючись на четверту Женевську конвенцію і нещодавню консультативну думку Міжнародного суду.
За її словами, Ізраїль має забезпечити населення окупованої території "необхідними для повсякденного життя товарами". Попри це, дипломатичні відносини з UNRWA розірвано, а агентство звинувачено у зв'язках із ХАМАС.
Буклі підкреслила, що зараз UNRWA незамінне: "Зараз не час для краху UNRWA. Ми незамінні, тому що ніхто не може взяти на себе наші обов'язки".
У Брюсселі вона обговорювала з представниками ЄС дефіцит фінансування агентства в розмірі 200 млн доларів до березня і необхідність морального тиску на Ізраїль для просування мирного процесу.
"Єдина причина, чому ми тут, - це колективна нездатність міжнародного товариства знайти політичне рішення цього конфлікту", - додала Буклі.
Нагадуємо, що Стамбульська прокуратура ініціювала видачу ордерів на затримання 37 високопоставлених ізраїльських представників, включно з прем'єр-міністром Нетаньягу, звинувачуючи їх у скоєнні тяжких злочинів у секторі Газа.
Зазначимо, що тривалі бойові дії в Газі призвели до гострої гуманітарної кризи, посилюючи руйнування і створюючи нестерпні умови з накопиченням відходів у зруйнованих районах і тимчасових притулках.