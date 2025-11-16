ua en ru
Израиль ограничивает доставку продовольствия в Газу, - The Guardian

Израиль, Воскресенье 16 ноября 2025 02:35
UA EN RU
Израиль ограничивает доставку продовольствия в Газу, - The Guardian Фото: сектор Газа (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Гуманитарная ситуация в Газе продолжает ухудшаться: с приближением зимы население сталкивается с острым дефицитом продовольствия и товаров первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Guardian.

По данным миссии ООН, Израиль нарушает международное право, продолжая блокировать поступление гуманитарной помощи в сектор Газа.

Заместитель генерального комиссара UNRWA Натали Букли отметила, что жители региона испытывают недостаток еды и предметов первой необходимости, а ситуация усугубляется на фоне холодного сезона.

Она подчеркнула, что международное сообщество, включая ЕС и США, должно усилить давление на правительство Израиля, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление помощи.

Запасы и доставка помощи

По словам Букли, UNRWA располагает достаточными ресурсами — продовольствием, палатками и другими необходимыми товарами для комплектации до 6000 грузовиков.

"С приближением зимы и продолжением голода среди населения, чрезвычайно важно, чтобы вся эта помощь была без задержек допущена в Газу. Наши запасы смогли бы обеспечить продовольствием всё население в течение примерно трех месяцев. Но оно находится снаружи в Иордании и Египте и не может быть доставлено", — подчеркнула она.

На практике лишь около половины необходимых ежедневно 500–600 грузовиков достигают разрушенной территории.

Нарушение международного права

Букли отметила, что Израиль, как оккупационное государство, "не соблюдает международное гуманитарное право и международное право в области прав человека", ссылаясь на четвертую Женевскую конвенцию и недавнее консультативное мнение Международного суда.

По ее словам, Израиль должен обеспечить население оккупированной территории "необходимыми для повседневной жизни товарами". Несмотря на это, дипломатические отношения с UNRWA разорваны, а агентство обвинено в связях с ХАМАС.

Роль международного сообщества

Букли подчеркнула, что сейчас UNRWA незаменимо: "Сейчас не время для краха UNRWA. Мы незаменимы, потому что никто не может взять на себя наши обязанности".

В Брюсселе она обсуждала с представителями ЕС дефицит финансирования агентства в размере 200 млн долларов до марта и необходимость морального давления на Израиль для продвижения мирного процесса.

"Единственная причина, почему мы здесь, — это коллективная неспособность международного сообщества найти политическое решение этого конфликта", — добавила Букли.

Напоминаем, что Стамбульская прокуратура инициировала выдачу ордеров на задержание 37 высокопоставленных израильских представителей, включая премьер-министра Нетаньяху, обвиняя их в совершении тяжких преступлений в секторе Газа.

Отметим, что продолжающиеся боевые действия в Газе привели к острому гуманитарному кризису, усиливая разрушения и создавая невыносимые условия с накоплением отходов в разрушенных районах и временных убежищах.

Израиль Сектор Газа ООН
