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Ізраїль назвав ще одну причину, чому не надає Україні системи ППО

Фото: Ізраїль назвав ще одну причину, чому не надає Україні системи ППО (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Ізраїль не має у своєму розпорядженні достатніх виробничих потужностей, щоб забезпечити постачання систем протиповітряної оборони для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Ізраїлю Бені Ганца, яку приводить The Jerusalem Post.

"Очевидно, що, навіть якщо ми вирішимо змінити нашу політику щодо постачання озброєння Україні, неможливо спустошити наші запаси систем протиповітряної оборони", - наголосив Ганц.

Говорячи про перспективи постачання Україні ізраїльських систем озброєння, міністр вкотре наголосив, що Ізраїль постачає Україні гуманітарну допомогу та медичне обладнання, але не готовий направити цій країні якесь летальне озброєння.

"Ми перевіряємо щодня, що може бути зроблено і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не маємо забувати, що за Україною стоїть НАТО", - додав ізраїльський міністр.

Раніше Україна зверталася до Ізраїлю із проханнями надати озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони. Влада Ізраїлю відхилила ці запити, наголосивши, що їхня країна підтримує Україну і надає їй істотну гуманітарну допомогу, але постачати озброєння зараз не має можливості через інтереси національної безпеки.

Нагадаємо, що Україна 18 жовтня офіційно звернулась до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем протиповітряної оборони.

Пізніше президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив про обмеження, які не дозволяють Єрусалиму передати Україні ППО. Водночас його країна готова надавати нелетальну продукцію.

Після кількох місяців небажання Ізраїль пом'якшує свій опір наданню військової допомоги Україні. Проте Росія попередила Ізраїль, що вживе заходів у відповідь, якщо ракети ППО або інші перехоплювачі ізраїльського виробництва дістануться України.

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