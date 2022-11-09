Израиль назвал еще одну причину, почему не предоставляет Украине системы ПВО

"Очевидно, что даже если мы решим изменить нашу политику по поставкам вооружения Украине, невозможно опустошить наши запасы систем противовоздушной обороны", - подчеркнул Ганц.

Говоря о перспективах поставки Украине израильских систем вооружения, министр в очередной раз подчеркнул, что Израиль поставляет Украине гуманитарную помощь и медицинское оборудование, но не готов направить этой стране какое-либо летальное вооружение.

"Мы проверяем каждый день, что может быть сделано и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО", - добавил израильский министр.

Ранее Украина обращалась в Израиль с просьбами предоставить вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны. Власти Израиля отклонили эти запросы, подчеркнув, что их страна поддерживает Украину и оказывает ей существенную гуманитарную помощь, но поставлять вооружение сейчас нет возможности из-за интересов национальной безопасности.