Ізраїль найближчими днями може опинитись під новою атакою, - журналіст BBC

Атака на Ізраїль

Нагадаємо, що сьогодні зранку "Хезболла" атакувала територію Ізраїлю. За даними бойовиків, у бік Ізраїлю випустили більш як 300 ракет "Катюша". Водночас було вражено 11 військових цілей.

Угрупування назвало обстріл "першою фазою" відповіді на вбивство старшого командира "Хазболли" Фуада Шукра в Бейруті.

Зауважимо, що незадовго до удару Тель-Авів зазначив, що бойовики готують атаку на Ізраїль.

На ракетну перестрілку Ізраїлю та "Хезболли" відреагували в США.

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