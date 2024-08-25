Ізраїль найближчими днями може опинитись під новою атакою, - журналіст BBC

Найближчими днями Ізраїль знову можу опинитись під атакою. Така інформація з'явилась після сьогоднішнього удару "Хезболли".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.
За даними видання, за
Нагадаємо, що сьогодні зранку "Хезболла" атакувала територію Ізраїлю. За даними бойовиків, у бік Ізраїлю випустили більш як 300 ракет "Катюша". Водночас було вражено 11 військових цілей.
Угрупування назвало обстріл "першою фазою" відповіді на вбивство старшого командира "Хазболли" Фуада Шукра в Бейруті.
Зауважимо, що незадовго до удару Тель-Авів зазначив, що бойовики готують атаку на Ізраїль.
На ракетну перестрілку Ізраїлю та "Хезболли" відреагували в США.
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