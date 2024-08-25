Израиль в ближайшие дни может оказаться под новой атакой, - журналист BBC

Атака на Израиль

Напомним, что сегодня утром "Хезболла" атаковала территорию Израиля. По данным боевиков, в сторону Израиля выпущено более 300 ракет "Катюша". В то же время были поражены 11 военных целей.

Группировка назвала обстрел "первой фазой" ответа на убийство старшего командира "Хазболлы" Фуада Шукра в Бейруте.

Отметим, что незадолго до удара Тель-Авив указал, что боевики готовят атаку на Израиль.

На ракетную перестрелку Израиля и "Хезболлы" отреагировали в США.

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