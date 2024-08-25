Израиль в ближайшие дни может оказаться под новой атакой, - журналист BBC

В ближайшие дни Израиль снова могу оказаться под атакой. Такая информация появилась после сегодняшнего удара "Хезболлы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.
По данным издания, за
Напомним, что сегодня утром "Хезболла" атаковала территорию Израиля. По данным боевиков, в сторону Израиля выпущено более 300 ракет "Катюша". В то же время были поражены 11 военных целей.
Группировка назвала обстрел "первой фазой" ответа на убийство старшего командира "Хазболлы" Фуада Шукра в Бейруте.
Отметим, что незадолго до удара Тель-Авив указал, что боевики готовят атаку на Израиль.
На ракетную перестрелку Израиля и "Хезболлы" отреагировали в США.
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