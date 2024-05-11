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Ізраїль наказав палестинцям розширити евакуацію в Рафаху, - ЗМІ

Субота 11 травня 2024 23:51
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Ізраїль наказав палестинцям розширити евакуацію в Рафаху, - ЗМІ Фото: Ізраїль наказав палестинцям розширити евакуацію з районів Рафаху (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїль наказав евакуюватись палестинцям у більшій кількості районів міста Рафах на півдні Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповідає агентство, палестинцям було наказано евакуюватись до так званої гуманітарної зони Аль-Мавасі. Ймовірно, Армія оборони Ізраїля таким чином втілює в життя свій план щодо наземної атаки на Рафах.

Ба більше, евакуюватись також закликали й мешканців району Джабалія на півночі Сектора Газа. Нібито, туди повертаються бойовики ХАМАС з метою відновлення контролю над районом.

Війна в Ізраїлі

Минулої осені бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль, що призвело до жертв, а також викрадень людей й військових. У відповідь на це Тель-Авів розпочав військову операцію на території Сектора Газу з метою повного винищення ісламістського руху.

Останнім часом увага зосереджена довкола планів Ізраїлю розпочати штурм міста Рафах. Наміри Тель-Авіву викликають занепокоєння не лише у його союзників, але й критиків.

Як розповідало The Washington Post, Сполучені Штати Америки (США) намагаються запобігти вторгненню в місто, у зв'язку з чим пропонують Ізраїлю секретні розвідувальні дані, а також допомогу у визначенні місцезнаходження лідерів ХАМАСу.

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Ізраїль Сектор Газа
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