США запропонували Ізраїлю розвіддані за відмову від вторгнення на Рафах, - WP
Сполучені Штати, які намагаються запобігти масштабному вторгненню Ізраїлю в Рафах, пропонує Тель-Авіву секретні розвіддані. Зокрема, вони допоможуть ЦАХАЛу визначити місцезнаходження лідерів ХАМАС і знайти приховані тунелі угруповання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За словами джерел видання, США також запропонували допомогу в наданні тисяч притулків, щоб Ізраїль міг побудувати наметові містечка, а також допомогти в будівництві систем доставляння їжі, води та медикаментів, щоб палестинці, евакуйовані з Рафаха, могли мати придатне для життя місце, повідомили чиновники, що говорили на умовах анонімності, щоб не розголошувати таємницю дипломатичних переговорів.
Президент США Джо Байден і його старші помічники робили подібні пропозиції протягом останніх кількох тижнів, сподіваючись, що вони переконають Ізраїль провести більш обмежену та цілеспрямовану операцію в місті на півдні Гази. Ізраїль пообіцяв увійти в Рафах із "надзвичайною силою".
Представники адміністрації, включно з експертами з Агентства США з міжнародного розвитку, заявили Ізраїлю, що знадобиться кілька місяців, щоб безпечно переселити сотні тисяч палестинців, які зараз живуть у старих і антисанітарних умовах у Рафасі. Ізраїльські офіційні особи не згодні з цією оцінкою.
Помічники Байдена наголошують своїм ізраїльським колегам, що палестинців не можна просто переселити в безплідні або обстрілювані частини Гази, але що Ізраїль має забезпечити базову інфраструктуру - включно з житлом, їжею, водою, ліками та іншими предметами першої необхідності, - щоб евакуйовані мали придатні для життя умови, а не просто зазнавали додаткового голоду або хвороб.
За словами кількох людей, знайомих із ходом обговорень, які говорили на умовах анонімності, щоб не обговорювати приватні бесіди, експерти з усього уряду США докладно консультують своїх ізраїльських колег із питань розроблення та реалізації такого гуманітарного плану, аж до того, скільки наметів і скільки води буде потрібно для конкретних районів. Групи допомоги заявили, що безпечна евакуація людей із Рафаха практично неможлива з огляду на умови в решті частини Гази.
Наступ на Рафах
На початку тижня ЦАХАЛ розпочав наземний наступ на місто Рафах на півдні Сектору Газа. Армія оборони Ізраїлю оголосила, що взяла під контроль контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні між Газою та Єгиптом.
Частина КПП з боку Гази, розташована за 3,5 км від єгипетської території, тепер повністю контролюється ізраїльськими військами.
При цьому США припинили постачання боєприпасів для ізраїльської армії та спробували затримати ізраїльський наступ на Рафах.
Днями військовий кабінет Ізраїлю схвалив рішення щодо розширення операції.
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