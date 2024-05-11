Израиль приказал палестинцам расширить эвакуацию в Рафахе, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как рассказывает агентство, палестинцам было приказано эвакуироваться в так называемую гуманитарную зону Аль-Маваси. Вероятно, Армия обороны Израиля таким образом воплощает в жизнь свой план по наземной атаке на Рафах.

Более того, эвакуироваться также призвали и жителей района Джабалия на севере Сектора Газа. Якобы, туда возвращаются боевики ХАМАС с целью восстановления контроля над районом.

Война в Израиле

Прошлой осенью боевики ХАМАСа атаковали Израиль, что привело к жертвам, а также похищениям людей и военных. В ответ на это Тель-Авив начал военную операцию на территории Сектора Газа с целью полного истребления исламистского движения.

В последнее время внимание сосредоточено вокруг планов Израиля начать штурм города Рафах. Намерения Тель-Авива вызывают беспокойство не только у его союзников, но и критиков.

Как рассказывало The Washington Post, Соединенные Штаты Америки (США) пытаются предотвратить вторжение в город, в связи с чем предлагают Израилю секретные разведывательные данные, а также помощь в определении местонахождения лидеров ХАМАСа.