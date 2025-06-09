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Ізраїль надав Україні системи Patriot, - посол

Фото: Михайло Бродський, посол Ізраїлю в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль допоміг Україні посилити захист неба від російських ракет. Йдеться про передачу систем протиповітряної оборони Patriot.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Марічці Довбенко заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Бродський зазначив, що на початку 1990-х років система Patriot врятувала Ізраїль, під час першої війни в Перській затоці, коли Ірак завдавав ракетних ударів по ізраїльській території. Тоді такі системи ППО Ізраїлю надали США.

"До слова, ці системи зараз перебувають в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 1990-х. Ми погодилися передати їх Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так", - наголосив посол.

Системи Patriot

Нагадаємо, системи ППО Patriot є вкрай важливими для України, оскільки вони дають змогу збивати російські балістичні ракети. Також такі системи можуть справлятися з російськими гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Ще торік у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Україна і США обговорюють з Ізраїлем можливу передачу 8 систем Patriot. Публічно результати таких переговорів не розкривалися.

Детальніше про чутки навколо такої допомоги Україні РБК-Україна писало в матеріалі.

Вже цього року The New York Times написало, що цього літа Україна має отримати одну систему ППО Patriot з Ізраїлю.

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