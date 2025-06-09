Ізраїль надав Україні системи Patriot, - посол

Системи Patriot

Нагадаємо, системи ППО Patriot є вкрай важливими для України, оскільки вони дають змогу збивати російські балістичні ракети. Також такі системи можуть справлятися з російськими гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Ще торік у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Україна і США обговорюють з Ізраїлем можливу передачу 8 систем Patriot. Публічно результати таких переговорів не розкривалися.

Детальніше про чутки навколо такої допомоги Україні РБК-Україна писало в матеріалі.

Вже цього року The New York Times написало, що цього літа Україна має отримати одну систему ППО Patriot з Ізраїлю.

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