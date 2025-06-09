RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Израиль предоставил Украине системы Patriot, - посол

Фото: Михаил Бродский, посол Израиля в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Израиль помог Украине усилить защиту неба от российских ракет. Речь о передаче систем противовоздушной обороны Patriot.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Маричке Довбенко заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Бродский отметил, что в начале 1990-х годов система Patriot спасла Израиль, во время первой войны в Персидском заливе, когда Ирак наносил ракетные удары по израильской территории. Тогда такие системы ПВО Израилю предоставили США. 

"К слову, эти системы сейчас находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 1990-х. Мы согласились передать их Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так", - подчеркнул посол. 

Системы Patriot

Напомним, системы ПВО Patriot являются крайне важными для Украины, поскольку они позволяют сбивать российские баллистические ракеты. Также такие системы могут справляться с российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Еще в прошлом году в СМИ появились слухи о том, что Украина и США обсуждают с Израилем возможную передачу 8 систем Patriot. Публично результаты таких переговоров не раскрывались.

Детальнее о слухах вокруг такой помощи Украине РБК-Украина писало в материале.

Уже в этом году The New York Times написало, что этим летом Украина должна получить одну систему ПВО Patriot из Израиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил БродскийИзраильПВОПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине