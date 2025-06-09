Израиль предоставил Украине системы Patriot, - посол

Системы Patriot

Напомним, системы ПВО Patriot являются крайне важными для Украины, поскольку они позволяют сбивать российские баллистические ракеты. Также такие системы могут справляться с российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Еще в прошлом году в СМИ появились слухи о том, что Украина и США обсуждают с Израилем возможную передачу 8 систем Patriot. Публично результаты таких переговоров не раскрывались.

Детальнее о слухах вокруг такой помощи Украине РБК-Украина писало в материале.

Уже в этом году The New York Times написало, что этим летом Украина должна получить одну систему ПВО Patriot из Израиля.

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