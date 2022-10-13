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Ізраїль надає Україні дані про іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія, - NYT

Фото: Ізраїль надає Україні дані про іранські дрони-камікадзе Shahed-136 (mil.in.ua)
Автор: Олег Васьків

Ізраїль надає Україні базові відомості щодо іранських безпілотників Shahed-136, які Росія використовує для ударів по цивільних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Водночас, як пише видання, одна з приватних ізраїльських фірм ділиться супутниковими знімками позицій російських військ.

Журналісти також зазначили, що Київ звертався до Єрусалима із запитом надання систем ППО, але у відповідь отримав відмову.

Нагадаємо, військові пояснили, чому російські окупанти використовують іранські дрони-камікадзе переважно для ударів по будівлях та інфраструктурних об'єктах.

До слова, більше про Shahed-136, якими росіяни обстрілюють Україну, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України