Ізраїль надає Україні дані про іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія, - NYT

Ізраїль надає Україні базові відомості щодо іранських безпілотників Shahed-136, які Росія використовує для ударів по цивільних об'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Водночас, як пише видання, одна з приватних ізраїльських фірм ділиться супутниковими знімками позицій російських військ.
Журналісти також зазначили, що Київ звертався до Єрусалима із запитом надання систем ППО, але у відповідь отримав відмову.
Нагадаємо, військові пояснили, чому російські окупанти використовують іранські дрони-камікадзе переважно для ударів по будівлях та інфраструктурних об'єктах.
До слова, більше про Shahed-136, якими росіяни обстрілюють Україну, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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