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Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 13:12
Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових Фото: окупанти б'ють іранськими дронами по інфраструктурних об'єктах (twitter com syr_mil_wik)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти використовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136 переважно для ударів по будівлях та інфраструктурних об'єктах. Для атак військових позицій вони малоефективні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Те, що вони намагаються використовувати ці дрони по об'єктах критичної інфраструктури, позбавляють нас води, тепла, електрики. Це виходячи з тактико-технічної характеристики та призначення цих дронів-камікадзе, оскільки вони спрацьовують, як сірники", - заявила спікер.

Гуменюк пояснила, що удар дронів схожий на влучання блискавки. Він відпалює об'єкт і виводить з ладу не вибухом, а пожежею.

"Використання їх (дронів-камікадзе - ред.) по позиціях, місцях скупчення людей не таке ефективне", - зазначила вона.

Нагадаємо, вночі окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе.

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