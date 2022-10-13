Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах-камикадзе, которые использует Россия, - NYT

Израиль предоставляет Украине базовые сведения об иранских беспилотниках Shahed-136, которые Россия использует для ударов по гражданским объектам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Одновременно, как пишет издание, одна из частных израильских фирм делится спутниковыми снимками позиций российских войск.
Журналисты также отметили, что Киев обращался к Иерусалиму с запросом предоставления систем ПВО, но в ответ получил отказ.
Напомним, военные объяснили, почему оккупанти ы используют иранские дроны-камикадзе преимущественно для ударов по зданиям и инфраструктурным объектам.
К слову, больше о Shahed-136, которыми россияне обстреливают Украину, - читайте в материале РБК-Украина.
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