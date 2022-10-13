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Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах-камикадзе, которые использует Россия, - NYT

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Четверг 13 октября 2022 14:09
Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах-камикадзе, которые использует Россия, - NYT Фото: Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах-камикадзе Shahed-136 (mil.in.ua)
Автор: Олег Васкив

Израиль предоставляет Украине базовые сведения об иранских беспилотниках Shahed-136, которые Россия использует для ударов по гражданским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Одновременно, как пишет издание, одна из частных израильских фирм делится спутниковыми снимками позиций российских войск.

Журналисты также отметили, что Киев обращался к Иерусалиму с запросом предоставления систем ПВО, но в ответ получил отказ.

Напомним, военные объяснили, почему оккупанти ы используют иранские дроны-камикадзе преимущественно для ударов по зданиям и инфраструктурным объектам.

К слову, больше о Shahed-136, которыми россияне обстреливают Украину, - читайте в материале РБК-Украина.

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