Ізраїль про можливу операцію проти "Хезболи": дипломатія є кращим шляхом

У понеділок, 18 грудня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Він заявив, що Ізраїль поступово переходить до наступного етапу операцій у Газі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.
Йоав Галант заявив, що на території Сектору Газа продовжуються бої з бойовиками ХАМАС та Хезболли.
"З одного боку, ми терплячі та шукаємо дипломатичне рішення, яке гарантує, що Хезболла не буде безпосередньо загрожувати ізраїльському цивільному населенню у північних громадах. З іншого боку, ми готуємось до будь-якої необхідної ситуації, і якщо щось подібне станеться, ми будемо знати, що робити, і здобудемо перемогу", - заявив Галант.
Також міністр оборони Ізраїлю заявив про щоденну атаку Хезболли на Ізраїль після нападу бойовиків ХАМАСу та висловив сподівання, що вони зупиняться.
"Ми не шукаємо воєн, але у нас 70 000 ізраїльських біженців, і Хезболла стріляє в нас щодня, починаючи з 8 жовтня, наступного дня після того, як ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю. Сподіваємося, що Хезболла зрозуміє, що настав час зупинитися. ", - Заявив Галант.
7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.
24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.
Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.
Раніше ми писали, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про перехід Ізраїлю до наступної фази операцій у Секторі Газа. Він розраховує, що місцеве населення зможе раніше повернутися до північної частини анклаву.
Також ми писали, що Ізраїль може розпочати наземну війну проти Хезболли на півдні Лівану.
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