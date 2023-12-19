Израиль о возможной операции против "Хезболы": дипломатия является предпочтительным путем

Йоав Галлант заявил, что на территории Сектора Газа продолжаются бои с боевиками ХАМАС и Хезболлы.

"С одной стороны, мы терпеливы и ищем дипломатическое решение, которое гарантирует, что Хезболла не будет напрямую угрожать израильскому гражданскому населению в северных общинах. С другой стороны, мы готовимся к любой необходимой ситуации, и если что-то подобное произойдет, мы будем знать, что делать, и одержим победу", - заявил Галлант.

Также министр обороны Израиля заявил об ежедневной атаке Хезболлы на Израиль после нападения боевиков ХАМАСа и выразил надежду, что они остановятся.

"Мы не ищем войн, но у нас 70 000 израильских беженцев, и Хезболла стреляет в нас каждый день, начиная с 8 октября, на следующий день после того, как ХАМАС начал войну против Израиля. Надеемся, что Хезболла поймет, что пора остановиться.", - заявил Галлант.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождение заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

Ранее мы писали, что министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил об переходе Израиля в следующую фазу операций в Секторе Газа. Он рассчитывает, что местное население сможет раньше вернутся в северную часть анклава.

Также мы писали, что Израиль может начать наземную войну против Хезболлы на юге Ливана.