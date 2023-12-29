Ізраїль може вжити заходів, щоб усунути "Хезболлу" від кордону з Ліваном

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив "Хезболлу", що ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) вживе заходів, щоб посунути бойовиків від кордону з Ліваном, якщо атаки не припиняться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Війна Ізраїлю і ХАМАС та атаки "Хезболли"
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.
Зокрема, підтримувані Іраном бойовики "Хезболли" регулярно обстрілюють ракетами ізраїльські аванпости та сили на кордоні.
У середу, 20 грудня, винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували оперативний командний центр "Хезболли" у Лівані.
Раніше сили і засоби ізраїльської ППО перехопили один із літаків, що проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.
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