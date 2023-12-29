Израиль может принять меры, чтобы подвинуть "Хезболлу" от границы с Ливаном

Война Израиля и ХАМАС и атаки "Хезболла"

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

В частности, поддерживаемые Ираном боевики Хезболлы регулярно обстреливают ракетами израильские аванпосты и силы на границе.

В среду, 20 декабря, истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали оперативный командный центр "Хезболла" в Ливане.

Ранее силы и средства израильской ПВО перехватили один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.