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Израиль может принять меры, чтобы подвинуть "Хезболлу" от границы с Ливаном

Фото: Израиль может устранить "Хезболлу" от границы с Ливаном (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил "Хезболлу", что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) примет меры, чтобы подвинуть боевиков от границы с Ливаном, если атаки не прекратятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Война Израиля и ХАМАС и атаки "Хезболла"

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

В частности, поддерживаемые Ираном боевики Хезболлы регулярно обстреливают ракетами израильские аванпосты и силы на границе.

В среду, 20 декабря, истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали оперативный командный центр "Хезболла" в Ливане.

Ранее силы и средства израильской ПВО перехватили один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

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ИзраильХезболлаИранЛиванХАМАС