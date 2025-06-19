США можуть завдати кілька ударів по ядерному об'єкту Ірану у Фордо, - ABC

Сполучені Штати готують не один, а кілька ударів по ядерному об'єкту Ірану - заводу зі збагачення урану у Фордо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Це буде не один удар по об'єкту, а кілька. Зараз триває рух, щоб підготуватися до цього", - сказало джерело, знайоме з розвідданими. Також воно розповіло, що президент США Дональд Трамп звикається з ідеєю знищення іранського ядерного об'єкта. Йдеться про підземний завод зі збагачення урану у Фордо, який розташований у горі з метою захисту від повітряних атак.