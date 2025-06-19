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США можуть завдати кілька ударів по ядерному об'єкту Ірану у Фордо, - ABC

Четвер 19 червня 2025 04:24
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США можуть завдати кілька ударів по ядерному об'єкту Ірану у Фордо, - ABC Фото: Трамп звикає до ідеї знищення ядерного об'єкта Ірану (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати готують не один, а кілька ударів по ядерному об'єкту Ірану - заводу зі збагачення урану у Фордо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Це буде не один удар по об'єкту, а кілька. Зараз триває рух, щоб підготуватися до цього", - сказало джерело, знайоме з розвідданими.

Також воно розповіло, що президент США Дональд Трамп звикається з ідеєю знищення іранського ядерного об'єкта. Йдеться про підземний завод зі збагачення урану у Фордо, який розташований у горі з метою захисту від повітряних атак.

Трамп готовий бомбити Іран, але має сумніви

Нагадаємо, за даними WSJ, Дональд Трамп схвалив план атаки США на Іран. Однак утримується від його реалізації, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Паралельно Axios пише, що останніми днями Трампа турбує одне ключове питання, а саме: якщо США долучаться до війни Ізраїлю, то чи справді американські протибункерні зможуть знищити найукріпленіший ядерний об'єкт Ірану.

Зокрема, він хоче переконатися, що така атака - справді необхідна, не втягне США в затяжну війну, а також досягне ключової мети.

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