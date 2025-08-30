Ізраїль міг ліквідувати високопоставленого бойовика ХАМАС, - ЗМІ

Як пишуть ЗМІ, метою удару став давній представник збройного крила ХАМАС, відомий під псевдонімом Абу Обейда.

The Times of Israel зазначає, що Абу Обейда, справжнє ім'я якого Худайфа Самір Абдаллах аль-Кахлут, завжди з'являється у ЗМІ в масці та є "своєрідним символом Сектора Гази".

"Оптимізм є, ми обережно оцінили, що напрямок позитивний", - сказало одне з джерел у разі безпеки, коментуючи удар по Сектору Газа, спрямованого проти бойовика.

Інше джерело повідомило телеканалу Kan, що результати удару "виглядають добре".