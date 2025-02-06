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Ізраїль міг би передати США Сектор Газа, щоб реалізувати "вражаючий проєкт", - Трамп

Четвер 06 лютого 2025 15:48
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Ізраїль міг би передати США Сектор Газа, щоб реалізувати "вражаючий проєкт", - Трамп Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїль, після остаточного завершення бойових дій, міг би передати Сектор Газа Сполученим Штатам Америки (США) для реалізації "одного з найбільш вражаючих проєктів на Землі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, палестинці могли б переселитись зі Сектора Газа до більш безпечних й красивіших громад.

"США, працюючи з чудовими командами розробників з усього світу, повільно і обережно розпочали б будівництво того, що стало б одним з найбільших і найбільш вражаючих проєктів такого роду на Землі. Ніяких солдатів США не знадобилося б! В регіоні запанувала б стабільність", - додав він.

Плани Трампа щодо Сектора Газа

4 лютого Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. За підсумками діалог, 47-й голова Білого дому заявив, що в палестинців немає іншого виходу, крім як переселитися зі зруйнованого війною анклаву. Зокрема він не виключив того, що Штати можуть взяти під контроль анклав.

Тим часом Ліга Арабських держав і Палестинська адміністрація не підтримали слова Трампа, оскільки це може призвести до того, що жителі Сектора Газа не зможуть повернутись до власних осель.

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Сектор Газа Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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